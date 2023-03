Un regreso al estilo “tarantinesco”: Daniela Vega vuelve al cine chileno de la mano de película Run Over

Luego de su participación en producciones internacionales, Daniela Vega prepara su regreso al cine chileno de la mano de la película Run Over, ópera prima de los Hermanos Ibarra Roa, reconocidos en el mundo teatral por obras como Victor sin Víctor Jara, La Carta y Pateando Piedras.

La actriz chilena encabeza el elenco que incluye a intérpretes nacionales como Grimanesa Jiménez, Hugo Medina , Camila Hirane, Catalina Saavedra, Francisco Dañobeitia y Alejandro Castillo.

A cinco años del premio Oscar para Una Mujer Fantástica, protagonizada por Vega, la intérprete vuelve al séptimo arte local tras posicionarse internacionalmente en diversas producciones, entre ellas las series Érase Una Vez (pero ya no) y Tales of the City, ambas producidas por Netflix.

En el caso de esta nueva cinta, sus directores indicaron en un comunicado que “es nuestra primera película y surge de la necesidad de ocupar otro lenguaje artístico para plasmar nuestras miradas sobre la existencia humana”.

El filme tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Santiago (SANFIC) 2022 con excelentes críticas por parte del jurado, que la describieron como una película de estilo “tarantinesca”, aludiendo al tipo de cine de Quentin Tarantino.

De acuerdo a su sinópsis, en Run Over cada historia tiene su relación con la muerte y la soledad de sus protagonistas y los excesos de matar, delirar, escapar y chocar entre sí. Todo enmarcado en una clave de tragicomedia.

La cinta también presentó su trailer oficial, en el cual se observa una muestra de cada personaje, además se confirmó la fecha de estreno para el próximo 11 de mayo.

Revisa el trailer de Run Over acá: