Daniella Campos rompió el silencio y descartó violencia intrafamiliar contra ex pareja: “Desmiento absolutamente”

La ex figura televisiva Daniella Campos utilizó sus redes sociales para desmentir los hechos que la vinculan con situaciones de violencia intrafamiliar durante su estadía en una casa en El Tabo.

Campos hizo noticia luego de que se diera a conocer que, mientras estaba de paseo en la playa junto con su hija, su ahora ex pareja y los hijos de él, se enfrascaran en una discusión que terminó de manera violenta luego de que la modelo agrediera al hombre de 48 años.

El 26 de enero, CHV Noticias se puso en contacto con el mayor Nilo Morales Riquelme, comisario de la 5° Comisaría temporal de Carabineros de El Tabo, quien confirmó las acusaciones al afirmar que Carlos Lara, entonces pareja de Campos, “manifestó ser agredido por su polola y que, a la vez, tenía lesiones en su mano”.

Además, agregó que la también periodista “se encontraba en el domicilio bajo los efectos del alcohol, en compañía de su hija de siete años de edad”.

La versión de Daniella Campos

Fue a través de su cuenta de Instagram que la noche de este viernes Daniella Campos relató su versión del hecho, desmintiendo de entrada haber sido parte de situaciones de violencia intrafamiliar e increpando a los medios de comunicación que difundieron la noticia.

“Desmiento absolutamente haber vivido una situación de violencia intrafamiliar con el señor Carlos Lara Díaz. Durante el día en referencia, no estuvimos juntos. No hubo contacto físico ni personal. Estuve durante todo el día en la playa sola con mi hija”, parte la declaración de la figura televisiva.

“Efectivamente concurrí al Cesfam de la comuna de El Tabo, pero lo hice debido a que el procedimiento nacido de una denuncia en mi contra, así lo exigía. Tal denuncia, sus causas y pruebas, las tendrá que aclarar el denunciante dónde y cuándo corresponda”, continuó.

También desmintió haberse encontrado bajo la influencia del alcohol y drogas en la declaración pública que colgó en su cuenta de Instagram.

“No he sido sometida a ningún tipo de examen toxicológico ni alcoholemia en el Cesfan de la comuna de El Tabo, ni en ningún otro establecimiento de salud de dicha comuna. Las versiones que afirman que me encontraba intoxicada o bajo un estado de intemperancia, no se basan en verdad alguna”, aseguró.

“Con respecto a una supuesta violación de morada, quisiera señalar que ese día me dirigí al domicilio donde pasábamos las vacaciones –la casa de mi ex pareja- donde llevábamos tres semanas junto a los dos niños de él y mi hija. El incidente que produce mi detención ocurre cuando, al llegar al lugar en cuestión con el padre de mi ex pareja para retirar mis cosas personales y las de mi hija, Carlos Lara Díaz, dueño de casa, no me lo permitió y solicitó nuevamente mi detención, quedando gran parte de mis cosas en el domicilio”, manifestó.

Y agregó que “oficiales de Carabineros habían acogido la solicitud de detenerme nuevamente por ese supuesto delito, razón por la que fui llevada a la comisaría y dejada en libertad posteriormente. Por último, quisiera señalar que este asunto será tratado de aquí en adelante por los profesionales que me asesoran y en las instancias debidas. Sólo recordar que las denuncias falsas son un delito en este país”, advirtió.

Las reacciones

Al momento, la declaración de Daniella Campos tiene alrededor de 1.700 “me gusta” en su cuenta de Instagram y varios comentarios de quienes le manifiestan su apoyo o la critican.

“Moraleja: pasa tus vacaciones sola con tu hija”, “mmm no te creo, con tu ex marido también tuviste problemas con la justicia, sospechoso”, “qué lata andar dando explicaciones, #yotecreo”, “es una lástima que medios hagan un festín con esto. Mucha fuerza y sigue con la resiliencia que te caracteriza”, dicen algunos de los comentarios.