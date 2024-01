Daniella Campos confesó que hace 20 años que no habla con Denisse Campos: “Es triste”

Daniella Campos confesó que el distanciamiento con Denisse Campos, su hermana gemela, es total. Hace más de 20 años que las personalidades no hablan debido a sus diferencias en el pasado.

La panelista de farándula confesó sobre esta situación y cómo ha afectado a su familia, especialmente a su madre, quien ha visto cómo las exrostros de TV han tomado rumbos separados en su vida.

Daniella Campos no habla hace 2 décadas con Denisse Campos

Fue en el programa “Sígueme” de TV+ en que la personalidad reveló esta situación, agregando que no ha sido fácil, especialmente para sus familiares más cercanos.

“El tema con mi hermana no es solo conmigo, es con otros de mis hermanos también. Vivir en esta guerra cruzada mi mamá debió haberla pasado pésimo. Mi mamá sabe que yo nunca he hecho descargos contra mi hermana“, expresó Daniella Campos

Enseguida, la panelista indicó que “yo he hablado de mi alejamiento con mi hermana (Denisse), he hablado de que no estamos juntas, pero yo nunca he dado los motivos en la TV porque son cosas que son súper personas y familiares. Hay un límite“.

Finalmente, Daniella aseguró que “hace más de 20 años” que no conversa con Denisse, lamentando que las cosas hayan llegado hasta este punto.

“Mi hija ni siquiera sabe que existe. La ha visto una sola vez en su vida. Es triste”, cerró.

