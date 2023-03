“No le voy a perdonar nunca…”: Daniella Campos reveló detalles de denuncia por VIF en su contra de ex pareja

En el marco del capítulo estreno de la tercera temporada de Podemos Hablar, Daniella Campos, una de las invitadas, detalló los momentos en que fue abordada por Carabineros tras una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar.

La ex reina de belleza le contó a Jean Philippe Cretton que el 25 de enero, mientras ella se encontraba de vacaciones junto a su hija, Maite, y su pareja de ese entonces, “hubo una denuncia de terceras personas, de dos, estaba involucrado el papá de mi hija y el que era mi pareja en ese momento”.

Además, agregó que “yo no supe hasta que me llegaron por el Poder Judicial las denuncias. Yo, a las 11:10 de la mañana… ya tenía una denuncia por vulneración de derechos de menor, droga y alcohol, mira, qué raro, bien copiado y parecido de la causa que yo tengo con mi ex marido”.

La modelo explicó que durante esa mañana, ella junto a su hija decidieron relajarse en la playa durante todo el día. Sin embargo, fueron a su casa para almorzar. Al momento de salir nuevamente a balarse en el mar “aparece el papá de mi hija con el señor CL (pareja de ese entonces de Daniella Campos, a quien no quiere nombrar), en la puerta, y me dice ‘vengo a buscar a la niña porque me contaron que tienen problemas familiares, para que ustedes puedan resolverlos, yo me voy a llevar a Maite’“.

También explicó que, tras esa situación, ambas continuaron su camino hasta la arena, pero el papá de su hija, junto a su ahora ex pareja también se quedaron. Alrededor de las 19:00 o 20:00 horas volvieron hasta la casa para bañar a la niña.

“Yo tenía que bañar a mi hija y lavarle el pelo porque estaba llena de arena. Yo estaba en traje de baño todavía cuando aparecen dos carabineros dentro de mi pieza“, sostuvo.

Continuó diciendo que “quedé como ‘perdón, qué es esto’, ahí los Carabineros me explican que hay una denuncia interpuesta en mi contra vulneración de derechos, alcohol, drogas y todo lo demás. Le digo ‘pero señor, si yo estoy secándole el pelo a mi hija, de qué está hablando’“, contó.

En la misma línea, señaló que” me dice que habiendo involucrado un menor en una denuncia, de quien sea, tengo la obligación yo de dirigirme al Cesfam a constatar lesiones, de la menor y mías“.

“Partimos, lamentablemente hicieron ir a mi guagua de siete años en un carro policial, lo que no voy a perdonar nunca. En ese momento yo me convertí en una leona, estaba desesperada, mi hija ya había pasado por un proceso con su padre, fue tan lamentable para mí que la metieran a ella”.

A pesar de no presentar ningún tipo de lesión alguna de ella, desde Fiscalía solicitaron que Maite fuera entregada al primer familiar co-sanguíneo que llegara. “Tuvieron a mi hija hasta la 01:00 am en un Cesfam. Se la pasaron a su papá en forma provisoria, lo que él aprovechó, por segunda vez, para desaparecérmela por una semana”, explicó.

Al día siguiente de esta situación, Daniella Campos se dirigió hasta el Juzgado de Familia de Colina para pedir la restitución inmediata de su hija, ya que ella posee la custodia de Maite, sin embargo, tras la notificación por correo y Whatsapp al padre, este desapareció por ocho días.

“Estuve ocho días con Carabineros buscando a mi hija en las direcciones que yo conocía. No me permitió hablar con ella, absolutamente nada. Imagínate para una mamá que dejó de ver a su hija por una acusación falsa, en un Cesfam, en El Tabo“, narró.

Al momento de interponer una demanda, el padre llegó con Maite hasta el Juzgado Familiar de Colina, donde se realizó una audiencia rápida, en la que se determinó la reintegración al hogar materno de la menor. “Este sufrimiento y este karma, del que todos preguntaban por qué no daba la cara, era porque estaba buscando a mi hija“, finalizó Campos.