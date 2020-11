A principios de noviembre, la ex modelo y comunicadora Daniella Campos contó en sus redes sociales que podría ser dada de alta, luego de ser operada por dos tumores en su cabeza.

Cabe señalar que Campos debió ser intervenida a mediados de octubre por dos mucoceles, que según explicó corresponde a “grasita acumulada” que se fue “juntando atrás del ojo, empezando a presionar y a empujar hacia afuera” lo que le provocaba diversas molestias.

Sin embargo, debió permanecer en la Unidad de Tratamientos Intensivos, ya que presentó un nuevo malestar acompañado de un fuerte dolor, por lo que aún no puede ser dada de alta.

“Quiero agradecer todo el cariño que he recibido durante toda la hospitalización, que aún no termina. El dolor ha sido lo más difícil de superar”, contó la ex modelo en su cuenta de Instagram.

Además, Daniella reveló que lo más complejo ha sido estar alejada de su pequeña hija, ya que han permanecido cerca de un mes distanciadas producto de la operación.

“¡Lo vamos a lograr! Lo otro más difícil es estar lejos de mi #michasconaexquisita que cada vez que me pregunta: ‘¿Mamá cuándo vas a volver a casa?’, no sé que contestar y me hace llorar. La fuerza la saco del cariño que ustedes me envían cada día y de mi Ángel que tengo en el cielo”, manifestó.