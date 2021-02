Tras la formalización de la periodista Daniella Campos y su marido, Esteban Caldentey, el pasado lunes 8 de febrero por una situación de violencia doméstica en su hogar, la ex modelo habló sobre el caso.

A través de su cuenta de Instagram, subió un video donde afirmó ser “víctima de violencia intrafamiliar tanto física como sicológica hace ocho años”.

La ex Miss Chile y su esposo fueron detenidos debido a una discusión ocurrida en su casa en Chicureo de la cual resultaron con lesiones leves.

Debido al proceso judicial, la pareja quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse uno al otro y la obligación de que Caldenetey dejara el domicilio que compartían.

“Confío firmemente en la justicia. Hoy día me encuentro bien, estoy tranquila dentro de lo que se puede, estoy con mi hija”, dijo Campos.

Debido a que se encuentra con la niña, Campos no ahondó en los detalles de la causa o circunstancias en la que se dio la pelea, por lo que la modelo dijo que su “mayor preocupación, (es) protegerla a ella, por eso mismo, no puedo entrar en los detalles, espero que me entiendan”.

Junto a esto, la periodista empatizó con aquellas víctimas de violencia intrafamiliar que pudiesen estar viviendo la misma situación que ella, por lo que recalcó que “quiero que cuenten conmigo, que es un tema que no solamente me ha tocado vivir a mí. Sé que es un tema que nos ha pasado a muchas mujeres, y hombres también, en nuestro país y que con la pandemia se ha agudizado muchísimo”.

La ex modelo, actualmente se encuentra en la carrera por ser elegida como concejala de la comuna de Colina, apoyada por Evópoli.

En cuanto a esto, aseguró que “hoy no es un tema de campaña, no es tema de personaje público, es una tema de persona, de Daniella. No lo he pasado bien. No he logrado todavía recuperarme de mi cirugía y me tocó vivir otra experiencia más cruda, algo que destruye el sueño más bonito que yo tenía”.

“Quiero que sepan que yo luché hasta el final y eso me deja tranquila, porque yo sí luché por mi familia hasta el final. Yo fui criada para casarme y no separarme, y dentro de esos parámetros, aguanté demasiado. No lo hagan”, reflexionó.