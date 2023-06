“Está loco”: Daniella Chavez filtró nuevo audio y aseguró que Chino Ríos le ofreció comprar casa a medias

Un nuevo episodio se abrió la noche de este jueves en torno a la polémica entre Daniella Chávez, luego que filtrara un nuevo audio que le envió Chino Ríos.

“Oye, déjame ver qué es lo mejor, porque conversar sobre mi matrimonio no me conviene. No lo he hablado con nadie, entonces… tú sabes que en EE.UU. es más complicado”, le dijo el ex tenista a la modelo.

“Son unas víboras”

Según expuso la propia Chávez en Sígueme y te sigo, Ríos manifestó su disposición a concederle una entrevista, aunque pidió planificarla antes de concretarla. “Lo que puedo hacer es conversar contigo y tú hablar. Salir en vivo no sé si puedo ahora. Déjame ver y te cuento qué es lo mejor“, agregó.

Luego, en otra de las filtraciones que exhibió, Marcelo soltó un deslenguado reclamo contra Mauricio Israel y Andrés Baile, ambos panelistas del programa. “Y cualquier pregunta para cag… a estos hue… que son todos unos con… les tengo varias. (…) Ten cuidado, porque son unas víboras, a la primera cagada que te mandes te van a hacer mi…”, le advirtió.

La invitó a vivir con él en EE.UU.

Junto con todo lo anterior, Daniella Chávez al parecer no quedó conforme y decidió revelar más mensajes que le habría enviado el destacado deportista nacional.

“Tengo un audio en el que me invita a vivir con él y me propone que compremos una casa a medias. Pensaba ‘está loco, enfermo’. Yo sé su situación migratoria, yo tengo más papeles que él aquí”, señaló.

“En otro mensaje, él me habla de su estado acá en EE.UU., por eso tiene miedo (…) Ayer lo amenacé, le dije que si no ofrecía disculpas públicas, yo iba a subir todo”, concluyó en el espacio.