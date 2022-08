Daniella Chávez fue criticada por publicar foto del depósito que le hizo a adulto mayor asaltado en Talcahuano

Daniella Chávez fue ampliamente criticada por publicar un pantallazo de la transferencia que le realizó a Luis Aguayo, el adulto mayor que fue víctima de un asalto en Talcahuano durante esta semana.

El hombre de 72 años fue golpeado violentamente por dos sujetos, quienes le quitaron $700 mil que correspondían al dinero de su pensión y un bono por el fallecimiento de su esposa.

El caso conmovió a la conejita Playboy, que de inmediato comprometió su apoyo al adulto mayor a través de redes sociales, donde pidió los datos bancarios del hombre.

A las pocas horas utilizó su cuenta de Twitter para compartir una foto de la transferencia que le realizó a Aguayo, expresando que “le devuelvo lo que esos animales le robaron y que Dios lo bendiga!”.

Aquí está mi ayuda comprometida para Don Luis un adulto mayor que fue brutalmente asaltado, le devuelvo lo que esos animales le robaron y que Dios lo bendiga! pic.twitter.com/ve2Y9Vmxj1 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) August 24, 2022

Sin embargo, su acción no fue bien tomada por los usuarios de la red social, quienes la criticaron por dar a conocer los datos del adulto mayor y el monto que le transfirió.

En respuesta a los cuestionamientos, la ex conductora de Televisa señaló que “si los datos de Don Luis no hubieran salido en tv o en medios de comunicación yo no los habría publicado, menos con intención política”.

“No pertenezco a ningún partido político y no le pregunté al señor qué vota para ver si lo ayudaba. Mis ayudas nacen del corazón!”, añadió.

“Solo quería que mis palabras no quedaran en eso. Quería que vieran que valen más los hechos que las palabras prometiendo sueños y así muchos más pueden hacer lo mismo! Importa más el fondo que la forma... que tengan linda noche y mi corazón está feliz que es lo que importa!”, cerró Chávez.