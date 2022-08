“Las hice orgullosa”: Daniella Chávez se defendió de criticas por posar con la bandera chilena

Daniella Chávez respondió a las críticas que se han realizado en su contra, luego de que se volvieran a viralizar unas fotos en las que aparece posando sin ropa con la bandera chilena.

Usuarios de Twitter han reflotado las imágenes de la sesión fotográfica, que ya tiene varios años, en medio de la controversial presentación de Las Indetectables en el acto de Apruebo Transformar en Valparaíso.

Todo comenzó cuando el diputado Gonzalo de la Carrera escribió un tuit en el que indicó que “si la ministra (Camila Vallejo) califica de performance el pasarse nuestra honorable bandera por el ano, entonces, no resulta creíble su repudio y condena“.

Ante esto, le contestaron “diputado, usted es Republicano, ¿cierto? ¿Su líder es J.A. Kast? No vi sus comentarios por estas fotos, claro, no es la misma ‘performance’, pero es la misma bandera. Es Daniella Chávez, por si no la reconoce con la bandera entre las piernas o con ropa en el cierre de campaña de Kast”.

Diputado usted es Republicano cierto?, su lider es JAKast?, no vi sus comentarios por estas fotos, claro no es la misma “performance”, pero es la misma bandera. Es Daniella Chavez,por si no la reconoce con la bandera entre las piernas o con ropa en el cierre de campaña de Kast🙄 pic.twitter.com/rSBvaA4EeP — Pia (@pia_sin_filtro) August 29, 2022

Tuit en el que adjunto una serie de fotografías antiguas de la modelo con el símbolo patrio.

Es en medio de esta controversia que Chávez salió al paso y replicó que “he recibido muchos ataques, insultos, amenazas por parte de personas que apoyan el Apruebo, al menos así se identifican en sus perfiles. Hace mucho no subo nada de política, por miedo, pero buscan empatar su acto asqueroso con unas fotos que hice hace más de 7 años”.

“No soy la única que ha realizado fotos con la bandera ni en Chile, menos en el mundo, la diferencia (es) que las hice orgullosa de mi bandera y en un contexto privado para un medio de comunicación. Sin niños, sin público y para verlas hay que buscarlas en internet”, agregó.

Finalmente, concluyó que “vivo con el miedo constante de agresiones o amenazas por dar mi opinión que ellos dicen respetar. Me crean perfiles falsos para hacerme quedar mal. Pero sigan con lo suyo, que yo tendré que adaptarme a este nueva sociedad que busca amedrentar para cambiar opiniones”.

Revisa las respuestas de Daniella Chávez acá:

He recibido muchos ataques, Insultos amenazas por parte de personas que apoyan el Apruebo, al menos así se identifican en sus perfiles! Hace mucho no subo nada de política, por miedo, Pero buscan empatar su acto asqueroso con unas fotos que hice hace más de 7 años! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) August 29, 2022