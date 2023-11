Daniella Chávez acusó a personal de Aduanas de malos tratos: “Solamente porque voté a Kast”

Daniella Chávez compartió en sus redes sociales una particular situación que vivió la mañana del 31 de octubre en el Aeropuerto de Santiago durante su llegada a Chile.

Específicamente la modelo aseguró recibir malos tratos por parte del Servicio Nacional de Aduanas debido a su orientación política, específicamente al apoyo que le brindó públicamente al ex candidato presidencial José Antonio Kast, según ella explicó.

¿Qué dijo Daniella Chávez tras aterrizar en Chile?

“Linda bienvenida me dan en Chile”, comentó la conejita playboy en sus redes sociales, donde explicó que llegó al país para celebrar su cumpleaños y luego retornaría a Miami, sin embargo, el personal de Aduanas le habría querido cobrar también por unas joyas, que según su relato, podía justificar mediante fotos que las poseía hace mucho tiempo.

Además, aseguró que los malos tratos venían de parte de mujeres y que es una situación que le ocurre regularmente. “Me hicieron pasar, porque ella me mandó a que me revisaran y cuando me fueron a revisar a otra mujer dice: ‘Ahora las va a pagar todas esta facha’“, haciendo alusión a sus joyas, señaló Chávez en su cuenta de Twitter.

“Sentí que desde el aeropuerto ya me querían robar a mi llegada a Chile”, mencionó Daniella en la misma publicación, donde incluso fue increpada por un seguidor, quien le respondió que no había pruebas a sí que su relato podía ser falso. Al respecto, la modelo le contestó que había cámaras en el aeropuerto.

“O sea, qué triste, qué pena me da, eso. Solamente porque voté a Kast, o sea, revísenle todo, cóbrenle todo“, sentenció Chávez, quien finalmente sí logró entrar al país y llevó a cabo su fiesta de cumpleaños la noche de ayer.

Revisa el post:

Linda bienvenida me dan en Chile, me separan las cosas y dicen ; Ahí va la Facha ahora las va a pagar por Facha! Me revisaron todo y querían que les pagara por joyas que tengo hace un par de años demostrable en fotos! Me buscaron todo para sacarme dinero.. Pero por apoyar a Kast… pic.twitter.com/2m4iJQN0tZ — Daniella Chavez (@daniellachavezc) October 31, 2023

