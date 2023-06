“Enamorado de ti, desde siempre”: Daniella Chávez repasó a Chino Ríos con nuevo audio de propuesta subida de tono

Esta polémica, al parecer, no está cerca de terminar. Nos referimos a los dimes y diretes entre Daniella Chávez y Marcelo “Chino” Ríos, luego que ella acudiera a redes sociales para acusar que el ex deportista la había tratado de “prostituta” tras hacerle un ofrecimiento subido de tono.

La usuaria de OnlyFans publicó un audio en que se escuchaba al ex tenista decirle lo siguiente: “Yo te doy una entrevista a ti y te cuento todo lo que está pasando (…) pero tú me das una noche contigo los dos solos, donde tú quieras”, le propuso.

Posteriormente, Ríos confirmó la autenticidad de este mensaje, pero aclaró que ocurrió tiempo atrás -durante su separación con Paula Pavic- y que no había tenido la intención de ofender a la conejita Playboy.

Es más, en un live con la periodista Cecilia Gutiérrez, el ex tenista aseguró que entre ambos había una interacción mutua. “Tampoco sabía que era casada, jamás me lo dijo, no sé si el marido sabe todo esto, quizás se va a enterar ahora que ella me escribía, me mandaba videos, que me invitó a comer, eso es problema de ella”, declaró.

El segundo audio

Pero a todo esto se sumó un nuevo antecedente que publicó Chávez en TikTok. Y es que al igual que como hizo con el primero, compartió un segundo audio mediante el que quiso probar sus acusaciones.

Primero, en Twitter, Daniella sostuvo que el cuestionado primer audio lo recibió recién este sábado.

“Marcelo Ríos así cobardemente dijo que el mensaje de audio que me envió fue cuando estaba separado. Jajaja no señor Ríos, fue este sábado y yo te respondí el lunes“, escribió en un tuit.

Marcelo Rios así cobardemente dijo que el mensaje de audio que me envió fue cuando estaba separado! Jajaja no señor Rios fue este Sábado y yo te respondí lunes! Y como siempre digo la verdad puedo mostrar a cualquier periodista mi teléfono para que lo revise! En los mensajes… pic.twitter.com/o05kTFnoqX — Daniella Chavez (@daniellachavezc) June 21, 2023

Seguido de esto, posteó el nuevo audio donde el ex número 1 le habría confesado estar enamorado de ella.

“La primera entrevista te la voy a dar a ti, te lo prometo, te lo juro. Porque te quiero ayudar y yo sé que tú después me vas a ayudar a mí“, se escucha en el registro.

“Te tengo buena onda. Me has caído siempre bien. Has dicho las hue… como son. Aparte que… enamorado de ti, pero desde siempre. Por ahí va mi historia, después te la voy a contar“, cierra el audio que, supuestamente, corresponde a Ríos.

Escúchalo a continuación: