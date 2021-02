Una de las artistas latinoamericanas juveniles más conocidas del momento, Danna Paola ha escalado en diferentes aristas del espectáculo, como la actuación y la música.

Y, aunque lo que actualmente vemos es una chica bien posicionada y con mucho estilo, la joven de 25 años ha vivido situaciones personales muy duras.

Hace pocas semanas, la actriz contó cómo había sido víctima de una situación de abuso donde intentaron drogarla, pero esta vez comentó su experiencia con el acoso escolar cuando era niña, según informó la revista ¡Hola! México.

Lee también: Rocío Toscano muestra la primera semana con sus mellizos: “No soy la misma desde que los tuve”

La estrella de Élite tuvo una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado en su canal de Youtube, donde se refirió a sus inicios en la industria del entretenimiento e hizo un breve repaso a su trayectoria. Según Paola, en su papel de Lu en la serie española, admitió que a través de su interpretación pudo expresar algunos sentimientos que se había guardado.

“Si me quedo con el papel, necesito sacar todo, lo que he aprendido y me he escondido todos estos años de mal, porque a mí me hicieron mucho bullying, viví cosas feas tanto en las novelas como en los pocos años que fui a la escuela”, sinceró la también cantante.

Danna contó que su aspecto fue la razón para que algunos de sus compañeros e incluso profesores la molestaran y se burlaran de ella.

Lee también: Kim Kardashian haría dos realitys de su proceso de divorcio con Kanye West

La actriz reveló que otras de las situaciones que ha tenido que aprender a sobrellevar están relacionadas a la salud mental.

La situación de bullying le provocó ataques de pánicos, crisis de ansiedad y depresión, problemas que, a veces, se vuelven a manifestar cuando está bajo situaciones de mucho estrés.

“Yo he sufrido ataques de pánico, ataques de ansiedad, justo en 2020 he vivido más ataques de ansiedad que los que me han pasado en mucho tiempo”, reveló.

Paola dijo que sufrió un ataque contra su cuerpo durante la grabación de un comercial para promocionar una marca de productos para el cabello.

Lee también: Demi Lovato revela el significado de su corte de pelo: “Solía usar mi cabello para esconderme”

Junto al video, se sumó que una pequeña sesión de fotos. Fue aquí donde recibió los comentarios.

“Oye, no sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer el comercial, van a tener que cortar ciertas partes, porque te ves gorda“, contó.

“Me senté a llorar y me preguntaba, ¿por qué me están señalando por mi cuerpo? Me metí a hacer ejercicio, a una dieta súper estricta, pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Yo tenía cero amor propio, mi prioridad siempre era verme bien“, recalcó.

Pese a la difícil situación, Paola explicó que ha iniciado un trabajo constante para luchar contra los estigmas.

“Primero la aprobación la tengo que tener conmigo misma, el amor propio y lidiar con los ataques de ansiedad sola… Darme el tiempo de decir está bien estar mal”, reflexionó.