Danna Paola dio a conocer una experiencia que vivió con una relación de pareja anterior, quien era gay y que la motivó a componer su canción Sodio.

En conversación con E!, la artista contó que “la última relación sí fue algo que me volvió loca, me hizo escribir todo este álbum (Siete), fue una catarsis dentro de mí, entender que el amor viene en muchas versiones y no todo es color de rosa porque ninguna relación es perfecta, pero es que esta no tenía ni pies ni cabeza”.

“Yo sí me enamoré, heavy, y lloré y lo más cagado es que la otra persona también ‘se había enamorado’ pero no estaba seguro”, relató.

En ese sentido, la actriz de Élite contó que su canción Sodio habla precisamente de la aceptación de la sexualidad, motivada por la situación que estaba viviendo.

“Hace un año saqué una canción que se llama Sodio y precisamente habla de todas las personas y hombres que no están claros con su sexualidad y su preferencia sexual“, dijo.

“‘No juegues con las mujeres si no estás al 100% seguro’ y eso fue lo que me pasó, escribí esta canción porque ‘un novio menos y una amiga más, no hay pedo pero dímelo'”, añadió.

El videoclip de la canción va en la misma línea y muestra una relación entre la cantante con un hombre, quien finalmente termina quedándose con otro hombre.