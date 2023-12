Estrella de “Dark” revela sueño de conocer popular atractivo de Chile: “Me encantaría ir”

CHV Noticias conversó con el actor alemán y estrella de la recordada producción Dark, Oliver Masucci, quien recientemente estrenó la nueva serie de Paramount+ Eine Trillion Dollar, junto al protagonista Philip Froissant y la actriz italiana Alessandra Mastronardi. Oliver, quien da vida a McCaine, ahondó en su personaje, nos contó anécdotas familiares y también reveló su sueño de venir a Chile para conocer un popular atractivo turístico y lo más llamativo de nuestro país: la Cordillera de Los Andes. “Siempre he querido ir a Chile (…) Tengo muchos amigos chilenos aquí… algunos, no muchos, pero algunos, y todo el mundo me habla de este hermoso país y vi muchos documentales. Iré a Chile (…) me encantaría ir a la montaña, a Los Andes”, confesó. Mira la entrevista completa aquí.