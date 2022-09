David Guetta vuelve a Chile tras 10 años: Día, lugar y cómo comprar las entradas

Luego de 10 años de ausencia en tierras chilenas, el DJ francés David Guetta volverá al país con un show especial para todos los fanáticos de la música electrónica.

Guetta se había presentado por última vez en el país en 2012, en el marco del festival Creamfields Chile, y ahora pisará suelo chileno a inicios de 2023 para reencontrarse y hace bailar a todos sus fanáticos.

Pero eso no es todo, porque el show contará con una “zona experiencial” al aire libre y un área Titanium Lounge, en una “experiencia de entretenimiento única que marcará un antes y un después”, según se indica en un comunicado.

Si bien es cierto que su carrera comenzó a fines de los años 80, fue recién en los 2000 cuando logró imponer su nombre en la industria musical internacional, cuando se convirtió en uno de los DJ y productores de música más célebres.

Este 2022, David Guetta ha destacado con la canción Crazy what love can do, de la mano de Becky Hill y Hella Henderson; I’m good, con Bebe Rexha; y Living without you, en colaboración con Sam Ryder.

Día y lugar

David Guetta se presentará en Chile el próximo 5 de enero de 2023 en el Movistar Arena, en la Región Metropolitana.

Detalles del evento

De acuerdo a lo informado por la productora Street Machine, a cargo del evento, el francés “llegará para ser parte de un nuevo concepto de espectáculo”, el cual tendrá al músico en el show central, más una zona experiencial al aire libre.

La idea es potenciar todos los espacios del Movistar Arena, donde habrá un “full line-up de DJ’s nacionales, alimentos, bebidas, activaciones de marcas y variadas atracciones y sorpresas que estarán a disposición del público desde las 5 de la tarde, hasta las 2 de la mañana”.

Además, contará con un área VIP Titanium Lounge, la cual tendrá capacidad para 1.500 personas, con bar abierto y un ticket con asiento numerado en Platea Platinum o Cancha Vip para poder presenciar el concierto.

Venta de entradas

Los tickets estarán disponibles desde las 12:00 horas de este 29 de septiembre a través del sistema Punto Ticket.