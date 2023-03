Aftersun, la íntima película entre un padre y su hija que se ganó el corazón del cine

Son los ‘90 y Sophie, de 11 años, disfruta de unas vacaciones inolvidables con su papá, Calum, en la costa de Turquía, días antes de volver a clases. Así al menos las recuerda ahora, 20 años después, cuando encuentra una grabación en videocasetera que la hace redescubrir a su padre y buscar explicaciones en imágenes que borrosas.

De eso trata Aftersun, la cinta indie que enamoró a la crítica, ha apretado corazones tanto en sala como en streaming desde su estreno y que la tiene en carrera por un Oscar.

El largometraje compite con Paul Mescal (Calum) en Mejor Actor en los Premios de la Academia, categoría en la que también están Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) y Bill Nighy (Living). Eso sí, viene de ganar en los Bafta (los Oscar británicos) como Mejor Debut por su directora Charlotte Wells y en 2022 obtuvo un reconocimiento en el prestigioso Festival de Cannes.

Esta pequeña, conmovedora e íntima cinta ha llamado la atención desde su debut no sólo por lo atrevidamente jugada que es cinematográficamente, sino porque con una breve historia semi biográfica de su realizadora pudo conectar con las audiencias que le han dado una oportunidad a nivel global.

En Aftersun seguimos a la alegre y siempre atenta Sophie por unos días placenteros en un resort, donde se la pasa entre tardes de piscina, pool y conversaciones con su papá, un hombre reservado, de mirada triste y sonrisa amable, quien prefiere enfrentar la curiosidad de su hija con humor antes que revelar las heridas que acarrea.

Charlotte Wells ha dicho que varios de los pasajes están basados en un viaje con su padre y prueba de ello son algunas fotografías que ha compartido en redes sociales donde se ven varias similitudes con escenas de la ficción coprotagonizada por Frankie Corio (Sophie).

En la foto, Charlotte Wells y su papá en Turquía. Es la memoria que inspiró la esencia de los 145,440 fotogramas de AFTERSUN. Solo pienso en: «I think it's nice that we share the same sky.» pic.twitter.com/mUFX9ZftJn — Ale Piña (@aletspi) January 13, 2023

La fotografía, que recrea con calidez las sensaciones de un verano nostálgico, la cámara pegada a la piel de sus protagonistas y el montaje que opera como si fuéramos nosotros los que estamos recordando, te llevan a un mundo privado y particular que de alguna manera todos hemos experimentado: Un recuerdo feliz que deseamos cuidar y un momento que incluso antes de que acabe ya nos genera nostalgia.

Este título está contado desde el recuerdo de las vacaciones, extractos de grabaciones caseras y del presente de una Sophie que alcanzó la edad de su padre, a quien quizás nunca pudo comprender del todo, pero que siempre recordará bajo las luces de una pista de baile mientras suena Under Pressure de David Bowie y Queen.

Aftersun entrega su historia como pequeñas piezas de un rompecabezas emocional que se toma su tiempo para encajar y que golpea de forma retardada, como un recuerdo: De pronto, te llenarás los ojos de lágrimas sin saber por qué.

Revisa el trailer de Aftersun acá: