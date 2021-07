El fatídico accidente del pasado domingo 25 de julio que le arrebató la vida al cantante Claudio Valdés, conocido como el Gitano, fue un suceso que remeció a la industria musical nacional. El artista, hasta el último día de su vida, se dedicó a su pasión: la música.

El joven de 29 años murió tras un choque vehicular mientras viajaba desde Talcahuano hacia Concepción en compañía de su pareja que también perdió la vida, Alelí Melimán. Un suceso que además provocó el deceso del conductor del automóvil donde se trasladaban varias personas, entre ellas el cantante.

Antes de emprender su viaje, el Gitano había grabado una canción romántica dedicada a su novia. El single denominado La Carta, era parte de una demostración de amor de Claudio a Alelí, quien según relataron amigos de la pareja, se encontraba embarazada al momento de fallecer.

En un extracto de un video publicado por WappTV, se logra apreciar a Claudio interpretando esta sentimental producción musical. “Cómo decirte mami que quiero estar contigo… y tu criminal que te quita las ganas y te sube a las nubes a volar”, es parte de lo que dice en el registro.

“Cómo me dices que no te quiero, si sabes bien que por ti me muero… mi bella, mi bella mujer”, es otro pasaje del single dedicado a Alelí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗱𝗲𝘀 “𝗘𝗟 𝗚𝗜𝗧𝗔𝗡𝗢” (@elgitanooficial)

De acuerdo con el productor y amigo del artista, Hugo Valdebenito, la canción fue grabada precisamente el sábado en la noche en su estudio. “A él le gustó. Me decía este tema lo vamos a llevar a la radio…a la gente le va a gustar. Le dedicó el tema a su polola“, contó al medio citado.

Pese a la inesperada muerte del cantante, su equipo y grupo de amigos han entablado conversaciones para finalmente estrenar este single con el fin de rendirle un homenaje póstumo. De hecho, Valdebenito destacó que el Gitano tenía planes de grabar un EP de ocho canciones, pero solo consiguió concretar dos.

“Son tema preciosos, muy en su estilo. Son geniales los temas (…), les metió guitarra, muy al estilo de ‘El Gitano'”, afirmó el productor.

Finalmente, Valdebenito relató que previo al accidente tuvo una experiencia muy especial con su amigo, ya que fueron a comer y vivieron “una especie de última cena, porque ahí él nos habló de todo (…), hablamos muchas cosas, sobretodo lo que él quería”, dijo.