La férrea defensa de Daniel Fuenzalida por regreso de Cathy Barriga a la TV: “No creo que sea lavado de imagen”

Daniel “ex Huevo” Fuenzalida será uno de los invitados de este viernes en un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar, donde tendrá una íntima conversación con Jean Philippe Cretton.

El animador de televisión abordará las críticas que ha recibido por el regreso televisivo de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien actualmente es panelista del programa de farándula Me Late Estelar.

“Yo siempre ando ideando la parte televisiva, sigo insistiendo que ella es un tremendo personaje televisivo. Es atractiva, tiene experiencia en la televisión, y la invité”, aseguró.

En ese sentido, el comunicador reconoció que “la reacción de la gente me ha provocado cierta rareza, porque las reuniones que tuvimos con la Cathy, siempre la gente muy cariñosa con ella, de verdad se acercaban a sacarse fotos”.

“Me ha provocado rareza tanta odiosidad, tanta maldad con una persona, cuando todavía no hay una tema que no esté claro. Yo solamente digo quiero hacer un programa de entretención y farándula”, puntualizó.

“No creo que sea lavado de imagen”

Fuenzalida también salió al paso de quienes han cuestionado la presencia de Barriga como un supuesto “lavado de imagen”, luego de las acusaciones de malversar fondos durante su gestión como jefa comunal de Maipú.

Recordemos que a comienzos de este año, cinco ex funcionarios de la administración de Barriga fueron querellados por una presunta malversación de fondos. Esto destapó una serie de cuestionamientos a la gestión de la ex Mekano, quien fue derrotada en las últimas elecciones municipales ante Tomás Vodanovic (RD).

“No creo que sea lavado de imagen”, apuntó el locutor radial, asegurando que “cada uno tiene que responder por sus actos” y si “el día de mañana la justicia dictamina algo, Cathy va a tener que responder”.

En esa línea, sostuvo que “no sé si hay malversación de fondos, un desorden administrativo. Yo no sé lo que pasa en la Municipalidad de Maipú. No me interesa a mí eso, lo que me interesa es mi nicho, mi programa“.

