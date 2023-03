Acusó fake news: La indirecta de Karol Lucero en medio de funa de ex pareja por supuesta infidelidad

A un día de la funa que su ex pareja publicó en su contra, Karol Lucero abordó las acusaciones y fue hasta sus historias de Instagram para responder a Yadranka Tomič.

En el texto, en lugar de hacer referencia directa a las palabras de la modelo, el empresario optó por la intertexualidad, publicando una noticia que guarda relación con las fake news.

“La información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera”, dice el título de una noticia del medio español El País, cuya captura de pantalla fue subida por Lucero a la plataforma.

Pero no quedó allí, puesto que acompañó la captura con una pregunta. “¿Y ustedes en el 2023 aún caen en fake news?”, consultó, añadiendo dos opciones de respuesta para sus seguidores: “Sí, yo me creo todo en internet, siempre caigo” y “yo no soy material para weo…, soy vivaldi”.

La funa de Yadranka Tomič

Al igual que el comunicador, fue en sus propias redes sociales donde la modelo Yadranka Tomič publicó el extenso relato en el que detalla la supuesta infidelidad de Lucero.

En su testimonio, dejó entrever que el ex conductor de Yingo aún le escribe mensajes, pese a estar comprometido con Francisca Virgilio.

Tomič expuso a sus seguidores una serie de supuestos mensajes que ha recibido de parte de Karol, mediante la clásica bandeja de preguntas. “Hola… te acuerdas de mí”, “a veces veo tus stories” y “si sabes quién soy mándame un DM con un emoticón a mi cuenta personal”, fueron algunos comentarios que habría enviado la ex figura televisiva.

Sumado a lo anterior, la joven escribió un texto en que rechazaba las supuestas acciones de su ex pololo. “Qué personaje más triste. Anda a casarte! Ya tienes la fecha lista. Que maal. Amiga date cuenta”, afirmó.

Revisa la historia a continuación: