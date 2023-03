Karol Lucero se defendió al recordar criticado video en la radio: “Todavía no entiendo, no he hecho nada malo”

La noche del pasado sábado se transmitió el más reciente capítulo de la temporada número 9 del programa La Divina Comida, programa estelar de Chilevisión que en esta instancia contó con una diversidad de invitados.

En esta oportunidad, los encargados de preparar los platos y animar la cena fueron el comunicador Karol Lucero, la ex senadora de Renovación Nacional Marcela Sabat, el médico cirujano Ramón Kong y la locutora radial Evelyn Bravo.

Y fue durante el turno de Karol Lucero que se desató una tensa polémica luego de que Marcela Sabat le preguntara acerca del incidente que el ex Yingo tuvo en la radio, instancia en la que simuló un gesto sexual que la ex senadora catalogó de sexista.

“Sales de la televisión, sales de la radio y vienen ciertos acontecimientos como de funas, súper fuertes. Tú en la radio, que alguien te estaba haciendo como sexo oral. ¿Cómo manejas eso?”, preguntó la militante RN.

Frente a eso, el emprendedor se defendió diciendo que “me pasó algo que todavía no lo entiendo, porque no he hecho nada malo, porque no tengo nada que ocultar”.

“Yo te escucho y, por favor, en la mejor de las ondas. Partamos de que fue una broma, mala broma, porque cuántos niños y niñas te siguen hoy día y probablemente si tú lo tomas con esa liviandad, es a lo mejor el mea culpa que tienes que hacer. Es una mala talla por el contexto, porque es machista, es súper sexista”, replicó Sabat.

Karol dijo que “ahí discrepo contigo, porque primero, ¿cómo sabes que era una mujer si no se ve cómo era la persona?”

Tras un intercambio más en que el rostro televisivo continúa discrepando con las observaciones que le hace la ex autoridad, manifestó que “cuando explotó este video, yo inmediatamente lo expliqué, ofrecí disculpas, hice el mea culpa, recibí una sanción radial. Y dos años después, es la funa. ¿Es eso para ir a una marcha con un cartel contra alguien que lo hace?”.

“¿Qué más tenía que hacer o qué me tenía que pasar para que eso se olvidara?”, agregó Karol, a lo que Sabat respondió: “Dejar de tomarlo como natural, dejar de verlo como normalidad, como que es una talla, que hay que reirse”.

“Yo creo que ese es el problema, cuando las personas como tú, que lo toman a la gravedad, como si fuese una ofensa sexual o sexista, ahí es donde está el error. Pero ese error no es mío, es de ustedes por cómo lo interpretan”, replicó el comunicador.

“Yo creo que ningún micromachismo, ni ningún gesto cultural viene implícito, con la persona que lo hace, en decir ‘voy a herir a una mujer’. Por eso es un cambio cultural que hay que hacer. Y no es ser grave, otra vez, es decir quiero un cambio cultural y ojalá eso no ocurra en las generaciones que vienen”, aclaró Marcela.

Luego de eso, todos los invitados a la noche de Karol estuvieron de acuerdo en que la actitud del anfitrión es muy rígida y que sería bueno que pueda reconocer de una manera más tajante su error.