Delfina Guzmán advierte problemas de memoria: “Se me olvida hasta mi nombre”

La jornada de este domingo en CHV Noticias AM la destacada actriz chilena Delfina Guzmán conversó con Rafael Cavada sobre los años que compartió con su amigo Luis Alarcón, quien falleció el pasado viernes. En este contexto, la mujer de 95 años fue consultada sobre algún recuerdo agradable con el actor, a lo que ella confesó sus dificultades para recordar ciertas cosas: “Es una cosa espantosa porque se me olvida hasta mi nombre“. Sin embargo, Delfina comentó que Luis era una persona que “te entiende aún cuando tu mismo no te entiendes” y que “es un actor que podía salirse de sí mismo para estar con la otra persona“, entre otras cosas que la hacen recordarlo como un buen amigo y compañero de trabajo.