La cantante Demi Lovato se abrió respecto a su más reciente corte de pelo, uno que luce su cabello corto, en contraste con su tradicional melena larga.

La intérprete de 28 años se cortó el pelo en noviembre de 2020 y hoy lo lleva de color rosado, sobre sus raíces oscuras y rapado a los lados.

En conversación con el programa The Ellen Show de Ellen DeGeneres, la cantante dijo que con su nuevo look se siente “más auténtica”.

Lee también: El último adiós de Los Simpson a Edna Krabappel tras la muerte de la actriz que le dio su voz

Además, reveló que “solía usar mi cabello para esconderme detrás […] Cubría mi cuerpo. Así que cuando comencé a hacer todo este trabajo en mí misma, pensé: ‘¿Qué es algo a lo que me he aferrado toda mi vida y que necesito dejar ir?'”.

Lovato visitó el set de Ellen para promover su próximo documental Demi Lovato: Dancing with the Devil.

En él, la intérprete de Sorry Not Sorry cuenta que sufrió tres derrames cerebrales y un ataque al corazón cuando fue hospitalizada por una sobredosis en 2018.

“Me enfrenté a muchas consecuencias y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro”, dijo Lovato.

El documental será estrenado en YouTube el 23 de marzo.