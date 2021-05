(CNN) — Demi Lovato reveló que se identifica como de género no binario. Le dijo a sus seguidores del “orgullo” que significa hacer el cambio después de “mucho trabajo de autorreflexión”.

Demi Lovato, popular cantante que saltó a la fama como estrella de cine adolescente, hizo el anuncio a sus seguidores en un video y tuits publicados en línea el miércoles.

“Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme una persona más auténtica y fiel como sé que soy y que todavía estoy descubriendo”, dijo.

Lovato agregó que tomó la decisión “después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión”. “Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no pretendo ser una persona experta o portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí”, expresó.

“Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigan viviendo en su verdad y sepan que les estoy enviando mucho amor”.

Cantante de éxitos como Sorry Not Sorry, Lovato compartió recientemente sus luchas personales con la salud mental y la adicción en un documental de YouTube, que siguió su viaje antes y después de una sobredosis casi fatal en 2018.

“Mis médicos dijeron que tenía de cinco a diez minutos más”, dice Lovato en el documental, hablando sobre el incidente.

En una entrevista posterior con EW, Lovato dijo que terminar su compromiso con el actor Max Ehrich le ayudó a entender que es “demasiado queer” para tal compromiso con un hombre en este momento.

“Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento”, dijo Lovato. “No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme”.