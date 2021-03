Demi Lovato ha continuado compartiendo revelaciones íntimas y no sólo en su nueva serie documental Demi Lovato: Dancing With the Devil. En una reciente entrevista contó por qué terminó rompiendo con su última pareja.

En entrevista con Entertainment Weekly, la cantante habló sobre cómo fue terminar su compromiso de matrimonio con el actor Max Ehrich, con quien mantuvo una relación por casi seis meses.

De acuerdo a su relato, todo el proceso le ayudó a comprender que es “demasiado ‘queer’ (persona que no es heterosexual o cisgénero)” para comprometerse con un hombre.

“Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento”, explicó.

En la misma línea, reflexionó que “no sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme“.

“Siempre me sentí super queer, pero ahora lo acepté completamente“, destacó.

Sin embargo, no siempre ha tenido la misma apertura sobre su vida personal. En 2017, Lovato habló sobre su creencia de que no tenía que ser etiquetada cuando se trataba de su identidad sexual.

“Siento que todos siempre están buscando un titular y siempre quieren que su revista o programa de televisión o lo que sea descubra cuál es mi sexualidad”, cuestionó en su momento, junto con añadir que “siento que es irrelevante para mi música”.

Las cosas han cambiado para Demi Lovato, quien el fin de semana deseó compartir que se identifica como una persona pansexual.