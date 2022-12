El regreso de Tanjiro: Revelan fecha de estreno y trailer de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba

Una gran noticia fue la que recibieron este sábado los fanáticos del anime, ya que esta jornada se anunció el plazo oficial para el estreno de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba, serie también conocida como Demon Slayer, y que está basada en el manga de Koyoharu Gotōge.

Durante este fin de semana se publicó un video promocional de la franquicia de Demon Slayer donde, después de repasar las entregas que se han presentado hasta la fecha, se estableció que la tercera temporada de la serie se va a estrenar en abril.

El video revelado no muestra mucha información sobre el próximo ciclo del anime que adaptará el arco de la Aldea del Herrero del manga. Sin embargo, en la pieza audiovisual también se muestra que la historia protagonizada por Tanjiro Kamado volverá a los cines con funciones de los episodios del Arco del Distrito de entretenimiento.

Esas funciones ya tienen locaciones, pero aún queda que informen su llegada a Latinoamérica, aunque ya se reveló que en México las funciones verán la luz a partir de marzo.

Finalmente, el estreno de la tercera temporada de la aclamada serie llegará en abril y está titulada como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc.

#NEWS Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- World Tour coming in 2023 with premiere event in Los Angeles on February 18th and theatrical release in the U.S. and Canada on March 3rd! #DemonSlayerWorldTour pic.twitter.com/HaEzD7Ypsh

— Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (English) (@DemonSlayerUSA) December 10, 2022