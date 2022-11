Denise Rosenthal sorprendió a sus fans con anuncio sobre su música: “Aunque me reten, ya no me aguanto”

Denise Rosenthal, quien se ha caracterizado por mantener una cercana relación con sus seguidores, sorprendió este fin de semana tras entregar un particular anuncio sobre su música.

A través de su cuenta de TikTok, la cantante anunció que se viene una “nueva era” para su carrera artística. “Como saben, no he podido sacar musiquita hace un tiempo por razones que no vale la pena mencionar, pero eso lo vamos a dejar atrás”, partió diciendo.

La intérprete de 32 años llamó a sus seguidores a sumarse a una dinámica. “Aunque me reten, ya no me aguanto”, dijo la artista, quien pidió que la ayuden a revelar el nombre de su próxima canción.

“Voy a necesitar de su ayuda (…) y la idea es que mencionen acá (en los comentarios) y que intenten adivinar el nombre de mi nueva canción. Yo sé que va a ser muy difícil que le achunten, pero quiero saber su creatividad”, explicó.

Finalmente, indicó que “este nuevo ciclo se viene con todo y quiero que ustedes formen parte de esto, porque son lo más importante para mí y porque los amo”.

Cabe mencionar que hace más de un año que Rosenthal no publica un nuevo material. Su último lanzamiento ocurrió el 2 de noviembre de 2021, fecha en que estrenó su sencillo Faroles, en colaboración con Soulfia, Shirel y KYA.

Esto se suma a una campaña iniciada a mediados de este año, bajo el hashtag #FreeDenise, en la que sus fans aseguraban que la cantante no ha recibido el mejor de los tratos por parte de su disquera.

Revisa la publicación acá: