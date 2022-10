“Me inspiran”: La emoción de Denise Rosenthal por video de niñas interpretando una de sus canciones

La cantante nacional Denise Rosenthal reaccionó este martes a un video protagonizado por un grupo de estudiantes de un colegio de la Región de La Araucanía, quienes interpretaban a coro una de sus canciones más populares.

El registro fue compartido por la usuaria @abi.delgado_ a través de sus historias de Instagram, donde se observa que al menos nueve niñas interpretan Agua Segura, tema que originalmente contó con la colaboración de la rapera española Mala Rodríguez.

Además, la autora de las imágenes detalló que este momento ocurrió la Escuela Truf Truf, ubicada en la comuna de Padre Las Casas.

El video fue compartido por la propia artista de 31 años, quien manifestó su emoción por la interpretación de las alumnas. “Lo más hermoso del porqué hago música. Gracias mis reinas, me inspiran”, escribió en sus historias de Instagram.

“Me voy a recorrer el mundo”

Durante la presente jornada, Denise Rosenthal celebró el Día de la Música Chilena compartiendo una serie de registros de su reciente trabajo en Miami, Estados Unidos, donde grabó lo que será su próximo disco.

“Hoy, en el día de la música y de l@s músic@s chilenos y en noticias que realmente me importan: Llegué de Miami con el mejor disco que he hecho en mi vida. Conocí gente bacana, y trabajé con unas compañeras y personas increíbles”, partió diciendo.

Además, destacó su participación en el evento Billboard Latin Music Week, donde compartió con otras exponentes de la escena latina actual como Tokischa, Emilia Mernes y Mariah Angeliq.

“I’m done with Chilito (Terminé contigo, Chilito). Me voy a recorrer el mundo, mi people“, agregó.

En los últimos días, la joven ha generado noticia por una supuesta crisis matrimonial con el cantante Camilo Zicavo, luego que comenzara a circular un rumor en redes sociales sobre una supuesta infidelidad del ex Moral Distraída.