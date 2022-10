Denise Rosenthal está en Miami y le dijo adiós al país: “I’m done with Chilito”

Denise Rosenthal se fue del país y ya se encuentra en Miami, EE.UU. Así lo comunicó a sus seguidores en redes sociales, mediante una publicación con una serie de fotos de su su nueva etapa.

El mensaje en su cuneta de Instagram lo publicó durante el miércoles 5 de octubre, en el que se conmemora el Día de la Música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Denise Rosenthal (@deniserosenthal)



“En noticias que realmente me importan”, comenzó diciendo la cantante de Me enamoré de mi, Tiene sabor y Agua segura en el post donde informó lo que muchos de sus fans ya especulaban.

“Llegué de Miami con el mejor disco que he hecho en mi vida. Conocí gente bacana y trabajé con un compañeras y personas increíbles”, escribió la intérprete de 31 años.

Junto a esto, destacó que “participé en el festival de música latina más importante del mundo, en los #BillboardLatinMusicWeek”.

Finalmente, se despidió diciendo “I’m done with Chilito, me voy a recorrer el mundo, mi people. Besitos, mi gente linda”.

Las palabras de Rosenthal surgen en medio de los rumores de presunta infidelidad de Camilo Zicavo, hasta el momento no existen pruebas concretas ni corroboración por parte de la pareja de esto, con quien se casó el primer semestre de este año, en una ceremonia íntima.

Revisa la publicación acá: