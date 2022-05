Denise Rosenthal comparte los primeros registros de su matrimonio: “Fue un hermoso sueño”

A finales del mes de marzo, los cantantes Camilo Zicavo y Denise Rosenthal contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia.

Ambos artistas nacionales dieron el sí frente a su entorno más cercano, lo que significó nulos registros en redes sociales de la ceremonia. No obstante, durante los últimos minutos, la también actriz y compositora publicó en sus redes sociales algunas imágenes del romántico momento.

“Me casé y fue un hermoso sueño. Llámenme Soa Niss… no, mentira, hahaha, no es necesario”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Gracias por respetar nuestros tiempos, espacio e intimidad. Sé que muchos querían saber un poquito más de este ritual de amorcito. Soy eternamente agradecida”, añadió.

En las imágenes se puede apreciar a la intérprete de Me enamoré de mi, Isidora y Agua segura, entre otros éxitos, con un ramo de flores. También compartió el registro de una fotografía en blanco y negro junto a su esposo, y otra de cuando se estaba poniendo su vestido de cara a la ceremonia.