Denisse Campos se disculpó con Daniella tras polémicas acusaciones sobre robo de su hijo

Denisse Campos dio pie atrás a las acusaciones que hizo en contra de su hermana, Daniella Campos, y ofreció disculpas por la polémica que se generó luego de los graves dichos que entregó.

Hay que recordar que hace unos días la ex modelo emitió una serie de comentarios y delató un conflicto familiar que arrastraba con su gemela en el programa “Moda y Estilo”, en donde incluso dio a entender que habría intentado quitarle a su hijo.

“Ella para mí no es una persona buena, hay cosas que no puedo comentar en televisión… No es lo mismo estar enferma, con los ojos afuera, crear lástima o estar con su hija muerta… Pero ella también quiso robarme a mi hijo, entonces hay cosas que no se entienden”, aseguró en la instancia.

Sin embargo, tras el revuelo que generaron sus declaraciones, Denisse Campos salió a explicar sus dichos y le ofreció una sentida disculpa a su hermana por las palabras que emitió en su contra.

Las disculpas de Denisse Campos a Daniella Campos

A través de su cuenta de Instagram, Denisse Campos compartió un video para ofrecerle disculpas de manera pública a Daniella y de paso, explicar las controversias que se generaron luego de la acusación que hizo.

“Este en vivo es especialmente, el motivo es para pedir unas disculpas públicas a mi hermana Daniella Campos por algunos comentarios que han sido totalmente fuera de lugar, fuera de contexto y de una orden diría es terrible, porque yo he tenido comunicación con algunos periodistas y soy la primera fuente”, se sinceró.

Por otra parte, la ex chica reality aclaró lo que quiso decir en cuanto a su hijo y explicó que “también quería pedir estas disculpas porque ya se está hablando de que quiso robarse a mi hijo y cosas por el estilo, que ya corre una suerte de estupidez grande”.

“Espero que Daniella acepte las disculpas porque esto no tiene mucho que ver, no tiene relación con nuestro alejamiento y tampoco tiene relación con ningún tipo de pelea que tengamos”, agregó.

