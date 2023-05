Denisse Malebrán revela desconocida amistad con Rodolfo Carter: “Al igual que yo, es un tipo que viene de abajo”

Denisse Malebrán, cantante chilena y vocalista de la banda Saiko, reveló una desconocida amistad con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien ha figurado en las últimas encuestas como un eventual candidato presidencial.

“Es mi amigo Rodolfo y a todos mis amigos los apoyo en lo que hacen. Le tengo mucho cariño, somos vecinos”, señaló Malebrán en una entrevista con el programa Cadena Nacional de Vía X.

Consultada sobre una posible llegada del jefe comunal a La Moneda, la artista reconoció que “yo creo que eso lo va a definir la gente y no yo. Pero yo lo apoyo, y digo que uno tiene que ser así con todos sus amigos“.

“Por supuesto que tenemos muchas diferencias, pero uno cuando quiere a alguien se lo dice en privado y no en público. Al menos yo espero eso, si alguien encuentra que mi canción es mala espero que Rodolfo me pegue un llamado y me lo diga”, sostuvo.

¿Votaría por Carter? La intérprete respondió que “no lo sé, veamos primero si se presenta”, sin embargo calificó al alcalde como “un gran político” y “una persona muy valiente”.

“Al igual que yo, sabí lo que encuentro bacán, es que es un tipo que viene de abajo y se abrió un camino solo. No digamos que él era parte de la familia ni heredero de nada… y en la derecha más encima, donde te encuentras lo más clasista que existe en nuestra sociedad”, agregó.

Finalmente, aseveró que la autoridad comunal “tuvo la valentía de emprender un camino autónomo con mucha gallardía, así que lo admiro caleta”.