La cantante chilena Denise Rosenthal contó en sus redes sociales cuál fue su mayor “locura” de amor para iniciar un reto viral.

A través de su cuenta de TikTok, la artista relató una antigua vivencia para que así sus más de 1,2 millones de seguidores se animaran a contar sus propias historias.

“No me juzguen por favor, que fue hace mucho tiempo”, partió contando la intérprete donde reveló que cuando tenía 18 años, fue rechazada por su pareja de aquel momento.

“Estaba pololeando y me patearon. Gracias a eso fui y viajé desde Santiago hasta Valparaíso para mostrarle la canción que le había hecho sólo a él para decirle que él tenía que volver conmigo porque lo amaba”, expresó.

Pero la historia no continúa ahí, ya que la artista reveló que luego de la serenata se devolvió llorando a Santiago ya que el joven se encontraba “muy confundido”. Pero lejos de darse por vencida, Rosenthal intentó otra acción de la cual aún se avergüenza.

“Dije: ‘esta cuestión no me va a ganar’. Agarré todas las fotos que teníamos, las imprimí, y las fui a pegar al portón de la casa de él (donde vivía con toda su familia)”, confesó.

“No me siento orgullosa, no me juzguen, siempre fui intensa. Logré que volviera conmigo, pero terminamos después”, expresó entre risas.