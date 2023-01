Tiene deuda por más de un año: Ex arrendadora de Julio Milostich lo denunció por no pagar arriendo en Ñuñoa

Una lamentable situación denuncian los ex arrendadores del actor Julio Milostich, quien les debe más de un año de arriendo por el uso de un departamento en Ñuñoa, el que, en un principio, pagaba, sin embargo después no.

Así lo comentó María Amelia Cubillos, quien decidió hacer público el caso tras las negativas del intérprete de Pedro Mackenna, en la teleserie Verdades Ocultas. “Es una persona que no reconoce, que no quiere pagar, y eso no es justo”, dijo.

El trato entre ambas partes comenzó años atrás, pero fue en 2019 que empezaron los problemas. Ese año, “me dice: oye me esta yendo mal, no tengo pega. Empezó a pagarme de a poco, me abonaba $150 o $200 mil. No me pagaba nunca el mes completo“, explicó la ex arrendadora.

Poco a poco la deuda comenzó a aumentar, ya que, pese a que le bajaron $50 mil mensuales, Milostich pagó solo dos meses. Luego dejó de hacerlo, hasta que María Amelia, junto a su pareja, decidieron pedirle el lugar.

En una conversación a través de Whatsapp entre el actor y su ex arrendadora, se observa al deudor excusarse para no poner al día la deuda. “Te llamo después de almuerzo. Me cortaron hasta la luz. Tengo plata el 25“, se lee.

En otro mensaje le escribe “Amelia, me informan que mañana me depositan. Ojalá así sea. Saco mis cuentas, me ordeno y te digo cuánto te puedo abonar“.

Tras unos meses se percataron que Julio Milostich sorteó su casa dentro de la misma comuna. Ante este hecho, decidieron comunicarse nuevamente con él para resolver los asuntos pendientes que mantenían.

Así fue el diálogo por WhatsApp

De acuerdo a los registros a los que CHV Noticias tuvo acceso, la conversación entre las partes se dio de la siguiente forma:

Milostich: Hola amelia. Gracias por acordarte. Siempre me acuerdo de todos. Abrazos.

Amelia: Sí Julio, ahora es momento de empezar a pagarnos los meses de arriendo que nos debes, ¿te parece?

Amelia: Nosotros fuimos personas muy pacientes. Nos debes un año de arriendo. Ahora es momento que respondas y nos pagues.

Amelia: Hola Julio, espero tu respuesta.

Finalmente, Amelia fue bloqueada y no pudo volver a comunicarse. “Tengo rabia, porque nosotros actuamos correcto, fuimos super considerados con él. Pienso esperar unos días, sino voy a ir a demandar“, sentenció.

Desde este medio, intentamos contactar al actor, quien declinó referirse al asunto alegando que son “cosas personales”.