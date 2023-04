“Quedé hasta con taquicardia”: El desagradable momento que hizo llorar a Vale Roth en una farmacia

A través de sus redes sociales, Valentina Roth contó una desagradable experiencia que tuvo que enfrentar luego de acudir a una farmacia cercana a su domicilio, y que se encontraba con muchas personas esperando por atención.

La bailarina tiene ocho meses de embarazo y ha ido compartiendo de cerca el proceso con sus seguidores y, en esa línea, explicó que en esta etapa se “hace pipí muy fácil” y tiene fuertes dolores de espalda, por lo que no aguanta mucho tiempo de pie.

Por esta razón, pidió en la farmacia que la atendieran antes. “Le dije a la misma señora que veo siempre, porque siempre le digo ‘yapo, cuándo un número para las embarazadas’ y hoy me acerqué igual, con el mismo tono”, contó la ex gimnasta.

“Ahí me dijo ‘usted no está enferma, yo cuando estaba embarazada hacía la fila normal’ y se fue como enojada. Me hacía así (haciendo el gesto con la mano) ‘siga hablando sola'”, dijo.

“¿Usted me está hablando así en serio? Porque de verdad fue muy mal educada conmigo. Me hacía así (gesto con la mano)”, relató Valentina.

Luego, señaló que, más que lo que le dijo, fue la manera en que lo hizo. “De verdad me dio demasiada lata. Me puse a llorar de rabia, cómo me hace ese gesto. Y se fue como a esconder, me decía ‘pelea sola'”, dijo.

“Yo simplemente dije ‘hasta cuándo, de verdad, las embarazadas tenemos que esperar, esperar, esperar’. Tiene razón, no estamos enfermas, no estoy enferma, pero no puedo hacer la media fila. Se portó pésimo conmigo“, continuó.

Además, señaló que quiso hablar con la encargada, pero no salió nunca “Quedé mal, se portó muy mal conmigo (…) Quedé hasta con taquicardia”, comentó.

Sus seguidores empatizaron con ella y le enviaron muchos mensajes de apoyo y ánimo, los cuales ella más tarde agradeció.