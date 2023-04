“Estoy harta”: El fuerte desahogo de Ignacia Michelson ante críticas por su relación con Marcianeke

Ignacia Michelson y Marcianeke se han convertido en una de las parejas más icónicas del género urbano chileno. Luego de declararse como “amigovios” en la gala de Viña 2023, ahora ya no esconden su amor y se han ganado el cariño del público en redes sociales.

Durante este tiempo, el cantante y la modelo han publicado diversos registros con tiernos mensajes, incluso se han viralizado por realizar divertidos desafíos en TikTok.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la pareja. Mientras algunos usuarios aplauden su relación, otros aseguran que la ex chica reality estaría con el talquino “por interés”.

A raíz de lo anterior, Michelson utilizó sus redes sociales para responder a quienes dudan de su cariño por el intérprete de Dímelo Ma. “Estoy harta que digan que estoy con el Mati (Marcianeke) por su billetera”, partió diciendo.

“Quiero aclararles que mi familia es de mucha plata, yo no tanto como ellos pero me va muy bien. Mi familia me ha acostumbrado siempre a ser yo la de la plata, tener mis cosas, así que jamás estaría con alguien por interés“, agregó.

En esa misma línea, sostuvo que “si fuera así, créanme que con el Mati no estaría. Estaría con un sugar daddy en Ibiza, en Europa, en Dubai, para partir”.

La influencer aseguró que está pololeando con el cantante urbano “porque realmente me gusta” y “nos llevamos de puta madre”.

El desahogo de Michelson se viralizó en plataformas como TikTok, donde los usuarios salieron a defender la relación de los jóvenes chilenos. “Has sacado al Mati de la oscuridad, te felicito”, “se nota que lo quiere para bien” y “eres una buena persona”, fueron parte de las reacciones.

Revisa el video acá: