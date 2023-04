“Mi cara no se ve así”: El descargo de Karol G por polémica portada en que editaron su imagen

Karol G se refirió a su comentada portada en la Revista GQ, donde su imagen fue claramente intervenida y se desató una ola de críticas en redes sociales en contra del medio de comunicación.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana sostuvo “no sé ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa“.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, indicó la artista, quien además publicó selfie sin maquillaje y completamente al natural.

Además, aclaró que dio a conocer su disconformidad antes de la publicación. “Fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, cerró.

Terrible como una revista tan prestigiosa GQ se tome el tiempo de hacerle photoshop a una mujer,aquí ven el claro ejemplo que intentan buscar la perfección y no la realidad,Karol G dijiste la verdad!!!! REINOTA pic.twitter.com/aoHEcDVjIU — andres (@anddres_20) April 6, 2023

Cabe mencionar que a comienzos de este año, la intérprete de Provenza también enfrentó un comentario de un usuario por una sesión de fotos, quien aseguró que “se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita”.

Ante esto, la colombiana respondió con firmeza que “las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafos que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas”.

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque es mi cuerpo y es así. Entonces para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ”, añadió la artista. Además, hizo con una especial reflexión indicando que “nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven”.

“Todos los cuerpos son diferentes… todos son bonitos tal y como son, que chimba la diversidad y más allá, que lindo es ver lo real y no lo efímero“, comentó en esa ocasión.

