(CNN en Español) — Khloé Kardashian se pronunció sobre la filtración de una foto suya sin retocar que, al parecer, su equipo se encargó de retirar de Internet.

El miércoles, la estrella de Keeping up with the Kardashians utilizó su cuenta verificada de Instagram para publicar videos y una foto de sí misma junto con una declaración que comenzaba: “Hola chicos, esta soy yo y mi cuerpo sin retocar y sin filtros”.

“La foto que se publicó esta semana era hermosa”, decía el comunicado. “Pero como alguien que ha luchado con su imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es favorecedora con mala iluminación o que no captura tu cuerpo tal como es después de haber trabajado muy duro para llegar a este punto, y luego la comparte con el mundo, deberías tener todo el derecho a pedir que no lo haga, sin importar quién seas“.

Kardashian escribió que “la presión, el ridículo constante y las críticas durante toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de los demás sobre cómo debo lucir, ha sido demasiado que soportar“.

A principios de esta semana se informó que su equipo estaba intentando que se retirara la foto casual, en la que aparecía Kardashian en bikini junto a la piscina, argumentando una violación de los derechos de autor.

“La foto editada en color de Khloé fue tomada durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error por un asistente“, dijo Tracy Romulus, jefe de marketing de KKW Brands, en un comunicado a Page Six.