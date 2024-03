El lapidario descargo de Luis Mateucci tras sufrir robo de su celular: “Así está Chile, lamentablemente”

Luis Mateucci informó a través de sus redes sociales que sufrió el robo de su teléfono en una farmacia. Según comentó en los registros, pese a que está bien de salud, las consecuencias que trajo el suceso estarían complicando su próximo viaje.

En una primera historia el argentino reveló que “me acaban de robar el teléfono, estoy bien, pero desconectado hasta nuevo aviso“.

Pero ya transcurridas algunas horas después del delito, el ex chico reality subió otro registro relatando cómo sucedió la sustracción de su celular.

“Bueno, vuelvo a tener acceso al Instagram, todavía me falta acceso a todo, me robaron ayer en una farmacia”, partió diciendo Luis Mateucci, quien luego explicó que para comunicarse echó mano a un antiguo aparato.

“No me pasó nada, tuve que bloquear todo. Es todo un dolor de cabeza, acuérdense que viajo a Perú”, advirtió luego.

Luis Mateucci lanzó crítica por delincuencia en Chile

Pese a que aseguró que “es más que nada el dolor de cabeza” lo que afecta, el chico reality también tuvo espacio para lanzar una dura crítica contra la realidad que vive Chile por el aumento de la delincuencia.

“Está brava la seguridad“, sostuvo el trasandino, añadiendo que muchos cercanos han sufrido el mismo tipo de delito en la capital.

“Un desastre, no me quiero quejar del gobierno porque no soy partidario de andar quejándome, pero, así estamos, así está Chile, lamentablemente“, concluyó Mateucci.

