“Busca dañarme a toda costa”: El descargo de Maite Orsini tras nueva polémica que la vincula con Daniela Aránguiz

La diputada Maite Orsini (RD) desmintió este martes las recientes acusaciones en torno a un supuesto nuevo “telefonazo” y apuntó que hay personas que buscan desprestigiarla con rumores infundados

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la parlamentaria de Revolución Democrática también negó haber convivido con Jorge Valdivia en su departamento y que este le haya regalado una alfombra de tres millones de pesos, como señalaron algunos portales.

“Durante los últimos meses, distintos medios de comunicación han publicado información completamente falsa sobre mi vida privada, sin siquiera corroborar conmigo u otra fuente vinculada”, comenzó señalando en la red social.

En esa línea, sostuvo que aquellas mentiras “evidentemente vienen de una persona que busca dañarme a toda costa”. “No creo en la censura previa y no he llamado a ningún canal de televisión para bajar entrevistados o pautear entrevistas, como tampoco he recibido regalos de alfombras costosas ni comparto departamento con nadie más que mi gata Cloe”, concluyó.

Fue este martes cuando distintos portales sostuvieron que la congresista llamó a un canal de televisión para pedir que “bajaran” a Daniela Aránguiz de un programa, puesto que supuestamente figuraba como invitada.

El rumor, consignó Radio Bío-Bío, tuvo su origen en Zona de Estrellas, donde el periodista Pablo Candia dijo que la legisladora habría movido contactos para evitar la presencia de Aránguiz.

Cabe recordar que la diputada y la ex chica Mekano se enfrentaron mediáticamente hace unos meses luego que la segunda revelara que la parlamentaria mantenía una relación con su ex esposo, Jorge Valdivia.

