“¡Me molesta cuando son así”: El furioso descargo de Naya Fácil por mal rato con cuidador de autos

Hace unos meses, una nueva compañera se sumó a las aventuras en redes sociales de Naya Fácil: Se trata de La Facilona, el primer auto de la influencer y que recibió aquel nombre luego de una encuesta que realizó en sus redes sociales.

Sin embargo, aunque la creadora de contenidos ha compartido varios momentos agradables en compañía del automóvil, como sus viajes a Algarrobo o Viña del Mar, también ha vivido algunos que no la han hecho pasar un buen rato.

Ese fue el caso de una incómoda situación que vivió en un estacionamiento, cuando salió de un centro comercial y se dirigió a su auto para retornar a casa. Allí, al divisar su vehículo, se percató de que un cuidador estaba lavándolo sin haber pedido autorización.

De inmediato, según muestra el video que ella misma publicó, se acercó al sujeto y le solicitó detener su trabajo, ya que no había solicitado el servicio. “¡Hola! ¿Cómo está? Me tiene que preguntar si usted me quiere limpiar el auto, porque el auto lo lavo mañana. Me raya todo, me lo tiene que consultar“, le dijo, de manera bastante respetuosa.

“Me molesta cuando son así”

Pese a que no grabó en ningún momento el rostro del cuidador, Naya manifestó que su reacción no fue la mejor ante la petición, ya que dejó un paño sucio sobre el auto y dejó levantados los limpiaparabrisas.

“Me carga que hagan esto, mínimo preguntar (…) Yo no sé por qué son así estos caballeros. Antes era súper buena onda con la gente que limpiaba autos, no tengo problema. Pero no tengo monedas y, otra, es que lo hacen sin autorización, te pasan a llevar. Me molesta cuando son así“, lanzó la influencer.

Finalmente, cuando ya estaba sentada frente al manubrio, la creadora de contenidos contó otra mala experiencia que vivió a causa de un limpiador de autos. “Comencé a pasar hace un tiempo por el mismo lugar, siempre estaba el mismo caballero y le daba luca o dos lucas. Un día de verdad que no tenía monedas, le digo y me dice ‘ah, pu… la hu..'”, contó.

“Más encima, el caballero llega y me dice ‘ah, pero si tienes cualquier plata, eres millonaria’. ¡Ojalá fuera millonaria, no saben todas las cosas que una ha hecho para tener sus cositas!”, concluyó en su cuenta de Instagram, en un video que se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Mira el video a continuación: