“Soy la más real de las redes”: Naya Fácil hizo duro descargo tras entregar último premio de su millonaria rifa

A 5 meses de dar a conocer los resultados de la rifa que prometía entregar millonarios bienes, Naya Fácil reveló esta semana que logró entregar el último premio le faltaba traspasar a su flamante nuevo propietario.

Se trata de un departamento ubicado en metro Santa Lucía, en pleno centro de Santiago, el cual ganó una joven de Padre Hurtado. “Eres súper jovencita, espero que esta propiedad te sirva”, dijo la influencer cuando conoció a la afortunada.

Ahora, con el comentado asunto de la rifa resuelto, la creadora de contenidos lanzó duros descargos a raíz de los comentarios negativos que recibió por la iniciativa. “Todo el mundo se llenó la boca hablando de mí, por aquí, por allá”, comenzó diciendo.

“Ahí tienen, todos los premios fueron entregados a las respectivas ganadoras que salieron en vivo por una tómbola”, aclaró, abordando también los efectos que tuvo en su vida la exposición mediática. “Casi salí mal psicológicamente de todo los comentarios que hablaban de mí”, sinceró.

Naya dijo que fue estafada

“Si a mí me preguntan si tuve muchas ganancias con las rifas, no, no las tuve. Tuve que pagar un impuesto grandísimo, hubo estafas de por medio, me cagaron con mucha plata, gente que trabajó conmigo en ese tiempo, pero actualmente ya no trabajan (conmigo), porque yo no fui asesorada correctamente”, reveló Naya.

En ese sentido, explicó que tuvo que pagar por servicios de notaría, contador, transporte y audiovisuales. “Tuve que pagar muchas cosas que hay detrás de esto, para toda la gente cu… habladora, y me voy a reca… desahogándome todo lo que me guardé todo este tiempo”, afirmó.

“Soy la más real de las redes”

Finalmente, la influencer cerró dejando claro que no se dejará llevar por los malos comentarios. “Pueden hablar mil cosas de mí, pero soy la más real de las redes sociales (…) Soy la única más real, le va a contar la verdad, las cosas que pasan, que no pasan, si está la caga, pero todo a su momento”, concluyó.

Cabe recordar que en julio, Naya abordó el problema relacionado con la entrega del departamento y aseguró que su origen está en su abogada, ya que no habría cumplido con los compromisos acordados. “No ha hecho la pega. Llevo 4 meses, acabo preguntar si enviaron los papeles y me acaban de decir que no“, dijo en aquella oportunidad.

Síguenos en