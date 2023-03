¡Como nunca lo viste! Viralizan desconocidas imágenes de un muy joven Pedro Pascal

En la actualidad, si se habla sobre exponentes nacionales que ponen a Chile en lo más alto de la esfera global del espectáculo, Pedro Pascal es el representante por excelencia de dicha definición.

Protagonizando series de talla mundial como The Last of Us y The Mandalorian, además de su paso por los Premios Oscar 2023, el actor se ha transformado en todo un fenómeno al cual nadie queda indiferente.

Sin embargo, como él mismo ha confesado, sus inicios en la pantalla chica estuvieron marcados por apariciones fugaces y poco recordadas.

Un ejemplo de ello fue su participación en un capítulo de la cuarta temporada de la serie Buffy: La Cazavampiros junto a la actriz Sarah Michell Gelar, quien según recordó, “era muy amable”. “Fue un momento muy, muy corto, pero me acuerdo de todo“, dijo.

Pero debido al fanatismo que ha logrado despertar, desde el canal Vhs VideoCassette de YouTube revivieron un comercial en el que se puede ver a un joven José Pedro Balmaceda Pascal.

Se trata de una propaganda de la cámara Joycam de Polaroid, donde se observa al intérprete compartiendo con otros jóvenes mientras recorren diferentes calles, juegan e incluso bromean en conjunto, todo el ritmo de una canción tipo rock and roll.

¿Puedes identificar cuál de ellos es Pedro Pascal?

Mira el video a continuación: