Todo el glamour latinoamericano llegó hasta la alfombra azul de Paramount Plus, donde se mostraron los programas que van a debutar esta temporada en la plataforma de streaming. Famosos de Chile, Argentina y México, llegaron a participar del foro, gran evento ocurrido en Buenos Aires donde se anticiparon los estrenos más importantes de la temporada. Susana Giménez, por ejemplo, trae su programa de entrevistas exclusivas a Paramount Plus. Invitada de honor se llama el programa que el año pasado causó impacto tras entrevistar a Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, luego del escándalo con China Suárez. Espacio que es parte de la montaña de entretenimiento que ofrece Paramount Plus. Uno de los títulos más destacados, es el protagonizado por el actor nacional Benjamín Vicuña: El primero de nosotros, la teleserie donde el intérprete chileno es protagonista y su personaje, Santiago, es desahuciado en los primeros capítulos. Producción que será estrenada de manera exclusiva este lunes 21 en Chilevisión. Manos arriba chef! es el programa conducido por Sergi Arola, Ennio Carota y Carolina Bazán, donde participantes inexpertos en la cocina, deberán replicar los platos de lujo de estos chef y que competirán entre sí.