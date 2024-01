Garrafal descuido de Pincoya casi la deja fuera en debut de Top Chef VIP: “Es una falla enorme”

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, protagonizó un tenso momento en el primer capítulo de Top Chef VIP de Chilevisión, luego que cometiera un descuido en su preparación.

Todo ocurrió cuando la ex jugadora de Gran Hermano Chile presentó su plato llamado “Merluza brava”, el cual buscaba definir su permanencia en el programa de Chilevisión.

Sin embargo, un particular elemento dentro del plato causó la indignación de los jueces Sergi Arola, Benjamín Nast y Fernanda Fuentes.

Descuido de Pincoya indignó a jueces de Top Chef VIP

En primer lugar, Arola reparó que la preparación de Galvarini no tenía “la sabrosura y magia de la cocina chilota”.

Mientras que Fuentes se dio cuenta que Jennifer olvidó un importante detalle dentro de su plato: sacar las espinas del pescado.

“¿Esto qué es?”, preguntó la chef tras tomar una espina con su mano. Ante esto, la ex Gran Hermano respondió que “una espina… pero está sabroso”.

La argumentación no convenció a Fernanda y simplemente optó por no probar la comida. “Pescado con espina yo no me lo voy a comer. No está sabroso, Pincoya”.

En tanto, Benjamín Nast afirmó que “esto es una falla enorme y es grave. He probado varios pescados acá y usted ha sido la única que le ha aparecido una espina”.

“Aquí hubo un descuido y hay que tener cuidado con el exceso de confianza. No está malo pero no es usted, ¿dónde está el carácter de la isla? ¡Quiero verlo!”, apuntó Nast.

La polémica presentación de Pincoya casi la deja fuera de la competencia, pero finalmente el jurado eligió a Rodrigo Salinas como el primer eliminado.

