“Me dijiste que debo ser fuerte”: La desgarradora despedida de Natalia Valdebenito a Cecilia “La Incomparable”

Gran conmoción ha generado la muerte de la destacada cantante chilena Cecilia Pantoja, más conocida como Cecilia “La Incomparable”, quien murió después de estar hospitalizada por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El deceso fue informado a través de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, en donde sus fanáticos dejaron comentarios de amor y solidaridad para su familia en estos complejos momentos.

“Cecilia falleció esta noche rodeada de sus seres queridos. Gracias por todo el amor enviado durante estos días. Nuestra tristeza es máxima”, señalaron desde el entorno de la artista fallecida a los 79 años.

Mensaje de Natalia Valdebenito

Ante esta lamentable pérdida, figuras de la música y el espectáculo acudieron a redes sociales para manifestar su admiración por la cantante y dedicarles cariñosas palabras de despedida.

Entre ellas se encuentra la actriz y comediante nacional Natalia Valdebenito, quien estableció públicamente una cercana amistad con la intérprete de clásicos como Baño de mar a Medianoche y Dilo Calladito.

“No diré mucho más hoy. Tengo el corazón roto con tu partida, Cecilia”, escribió en su cuenta de Instagram, donde también incluyó emotivas postales junto a la fallecida artista.

La humorista reflexionó que “a veces me quejo mucho. A veces no puedo ver las luces de esta vida. Hoy me declaro afortunada de contar siempre con tu cariño y apoyo en los momentos más difíciles de mi corazón“.

“¡No te vas, Cecilia! Eres gigante. Inmortal. La pena no me deja ver esta mañana, perdóname… me dijiste que debo ser fuerte siempre. Usted, mi maestra, entenderá que no es fácil hoy“, agregó.

Finalmente, expresó que “te llevaré siempre en mi alma. Inspiración infinita. Mi gran referente. Vanguardia y valentía. Eres y serás lo más grande de este país ingrato“.

Revisa la publicación acá: