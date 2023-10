Pincoya preocupó a todos en Gran Hermano tras inesperada complicación de salud: “Me desmayé, chico”

Un preocupante momento protagonizó Jennifer Galvarini durante ‘La Fiesta‘ en la casa de Gran Hermano Chile cuando comenzó a sentirse mal. Y es que tras algunos segundos en que comentó los síntomas, finalmente Pincoya tuvo un pequeño desmayo.

“Estoy súper mareada, estoy fatigada… Me falta el aire“, partió diciendo la chilota, para luego dejar su asiento y salir de la habitación en la que se lleva a cabo el ‘carrete’ de cada semana con todos los jugadores.

Fue entonces que la situación se complicó para ella, porque en cuanto llegó al pasillo se desplomó en el piso. Y aunque Raimundo Cerda acudió rápidamente a asistirla, no pudo evitar que terminara en el suelo.

¿Qué pasó con Pincoya?

“Me desmayé, chico, como las lesas“, empezó diciendo una vez que salió de la atención médica que se le tuvo que realizar en la casa. Y es que un paramédico acudió oportunamente para cerciorarse de que Galvarini se estabilizara.

Ante esto, Pincoya detalló que le suministraron un medicamento y las razones que habían detonado el desmayo: “Me inyectaron, que estaba fatigada, me faltaba el aire… Me sentía mal”, indicó.

Finalmente, pese a que la jugadora le dio un buen susto a todos en el programa, luego de descansar pudo reponer fuerzas y sentirse mejor. Aparentemente, se trató de una fatiga energética, tal y como comentó.

Revisa el momento a continuación:

