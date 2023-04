“Me daba vergüenza hablar”: El desolador testimonio de Karen Bejarano tras revelar que fue víctima de abuso sexual

Un lamentable episodio fue el que contó la animadora de televisión, Karen Bejarano, durante su participación en Podemos Hablar, capítulo al que asistió junto con Kenita Larraín, Miguelito y el periodista Roberto Cox.

La cantante dio un paso adelante luego de que Jean Philippe Creton preguntó si alguno de los invitados había vivido alguna vez algún tipo de agresión sexual.

“Este es un tema delicado, pero creo que si bien es delicado, también es importante que se hablen de estas cosas, sobre todo en programas de televisión, donde hay personas que nos estén viendo y probablemente también puedan haber pasado o estar pasando por una situación similar”, comenzó.

Antes de comenzar, señaló que aún se encontraba con un tratamiento por lo mismo, por lo que todavía le costaba un poco hablar. Ahí fue cuando reveló que había sufrido de abuso sexual psicológico y físico desde los a los 14 años.

“Era una persona muy cercana, por ende, el miedo de hablar de esta situación era muy evidente”, narró Karen, sin querer ahondar si se trataba de algún familiar.

“Tenía una dependencia emocional, donde yo sentía cariño o de esa forma era como a mí se me quería”, confesó la intérprete de Viva la noche.

“Pasaron muchos años de esto en los que yo me callé, porque me daba miedo, me daba mucha vergüenza también hablar del tema. Y no sentía que hubiese alguien a quien yo pudiese contarle lo que me estaba pasando en ese momento. Nadie”, aseguró el rostro de televisión.

La respuesta de su madre

Años más tarde entró al mundo de la televisión y conoció a su actual esposo, sin embargo, antes de casarse, le contó lo sucedido a su mamá. “Yo sentía que estaba viviendo dentro de una mentira, como que mi historia no estaba clara en un cien por ciento (…) Me daba nervio de que él no quisiera estar más conmigo, por haber omitido esta información”, dijo.

“Ella me dijo que yo no tenía que hablar de esto, que me tengo que callar, porque sino mi marido puede tomar represalias contra esta persona y yo me voy a quedar sin esposo y mis hijos sin papá. Todos los miedos que yo tenía de antes, se hicieron realidad en ese momento”, reveló la cantante.

Y así lo hizo. La ex chica Mekano se casó y continuó viviendo con una constante angustia dentro de ella. “Es un dolor que se lleva muy en el fondo y uno cree que lo puede superar, pero no es verdad. Es un autoengaño”, dijo.

“Aprendí a quererme”

Así siguieron las cosas, hasta que en 2021 sufrió una crisis de pánico que le hizo contar todo lo que le había pasado, en medio de una situación familiar. “No sé bien cómo ni por qué, pero comencé a vomitar información”, contó.

Lamentablemente, Karen no tuvo el apoyo que le habría gustado tener, ya que en ese momento, su madre comenzó a reprenderla. Tras ese episodio, estuvo internada cerca de dos meses. “Me sirvió para empezar a tratar esto que venía agobiándome durante tantos años de mi vida”, contó la intérprete de Ven, ven, ven.

“Cuando salí de la internación, pensé que mi mamá se iba a quedar conmigo, pero lamentablemente no fue así. Ese era el miedo más grande que yo tenía”, dijo para luego contar que su madre siguió en contacto con el agresor.

“Me dijo que me creyó y me pidió perdón por no darse cuenta, por no estar, pero sus acciones me demostraron todo lo contrario. Para mí ya no es tema, ese fue otro trauma que tuve que tratar”, manifestó.

Con el apoyo de su esposo y su hijo, la animadora dijo que ahora podía hablar del tema con tranquilidad y que lo había porque sentía que era de ayuda para cualquier persona que podría estarle pasando algo similar.

“Siempre hay gente que te va a creer y te va a apoyar, y siempre es mejor hablarlo, porque uno se saca un peso tan grande de encima (…) De ese dolor tan angustiante, yo pude salir”, dijo casi al borde de las lágrimas.

“Aprendí a quererme, a respetarme, a no cuestionarme y a ser capaz de entender que la salud mental es lo más importante”, finalizó la cantante.

