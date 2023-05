“Me viste triste…”: La conmovedora despedida de Julio César Rodríguez a su amigo, el poeta Erick Pohlhammer

Julio César Rodríguez reaccionó a la muerte del poeta nacional Erick Pohlhammer, quien murió esta mañana a los 68 años por causas que todavía se desconocen.

El conductor de Contigo en la mañana mantenía una íntima relación con el artista, puesto que ambos cultivaron una cercana amistad luego de trabajar juntos en programas como ¿Cuánto vale el show?, Sin Dios ni Late y Síganme los buenos.

“Siempre me he preguntado ¿qué es la felicidad? Lo más cercano que conozco es tu mirada de niño relatando alguna travesura, inventando una historia para vernos reír, declamando un poema lentito con tono de relator radial”, escribió Rodríguez en una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

Añadió que “me quedé con esta imagen de ti, mi querido Erick, del último día que nos vimos hace unos meses. A pesar de las dificultades que ya te había perpetrado ese tumor, me sacaste un par de carcajadas y muchas lágrimas. Me viste triste y murmuraste con firmeza: “No, no, no señor’ ¡Existe sonrisas y abrazos y así fue y será!“.

“Te querremos por siempre con tus locuras, tus mañas y tu inmenso talento. Me bautizaste como Adomaitis y yo te retrucaba de inmediato Fracchia, porque la complicidad en la conversación era algo que apreciabas tanto como una buena frase, una palabra bien colocada, un centro tierno y una definición para ponerla en un marco”, expresó también en la red social.

“Son minutos difíciles, querido Erick, porque sé que tu despedida debe ser alegre, mágica, vibrante, lustrosa, esplendorosa, reluciente, radiante… ¡Rutilante! Cómo te gustaba esa palabra, amigo querido. ¡Llévala contigo!”, cerró Julio César en el post, el cual acompañó con una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes.

El legado de Erick Pohlhammer

Erick Pohlhammer fue un conocido escritor y poeta de la generación de los ’80. También conocido bajo el apodo de “poeta de la felicidad”, fue contemporáneo de otras figuras destacadas como Mauricio Redolés, Rodrigo Lira, Jorge Montealegre, entre otros.

Sobrino del legendario Sergio Livingstone, fue un apasionado por la literatura pero también por el fútbol. Tanto así, que en su juventud jugó en el Club Universidad Católica y en 1993 ganó el premio Don Balón de Oro de la revista deportiva española del mismo nombre.

Su debut literario se publicó en 1979 cuando aún era universitario y entre sus poemas, destacan títulos como En tiempos difíciles, Es mi segundo set de poemas, La hamaca interior y Vírgenes de Chile, recibiendo con este último el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2008.

En los años ’90, Pohlhammer alcanzó popularidad al participar como jurado del programa de televisión ¿Cuánto vale el show? de Chilevisión. También participó como panelista de programas de TV.