Hace una semana salió sorpresivamente del programa Me Late, de TV+, donde era panelista hace más de dos años. Sin previo aviso, según dice, le informaron del fin de su contrato que asegura se debió al proyecto que desarrolla en Instagram cada jueves: Primer Plano del Pueblo.

Acusó que fue una desvinculación inesperada y que hace tiempo al productor ejecutivo del programa, Daniel “Huevo” Fuenzalida, estaba incomodo con su espacio en redes sociales.

Pasados los días, la periodista quiere dejar atrás las polémicas y enfocarse en el futuro: “Ya fue, ya di vuelta la página, ya hice mis descargos el jueves. Seguir dándole vuelta al tema era como seguir en un círculo vicioso que no es bueno para mí, por eso ya fue, ojalá que les vaya bien en el programa”.

Los descargos en redes sociales

“Han pasado cosas tristes esta semana”, así partió la primera transmisión de Primer Plano del Pueblo, sin Sergio Rojas, también panelista de Me Late y su compañero en el live de cada jueves. “Fue todo super brusco, abrupto, doloroso. Entonces por eso quería contarles”, fue parte de la reflexión de la periodista.

En el show de redes sociales también participa Rojas, donde ambos conversan de farándula. Por eso en su primera reflexión la hizo precisamente en su Instagram: “Sergio y yo tenemos el mismo rol en el panel del Me Late, tenemos el mismo rol en el Primer Plano del Pueblo y me sacan a mí. Eso, perdónenme, aquí y en la quebrada del ají, tiene un sesgo machista”, puntualizó en su transmisión en vivo.

Consultado por CHV Noticias sobre el despido, Daniel Fuenzalida declinó referirse al tema y aseguró que él ya había dado sus declaraciones al respecto.

El tenso momento en Me Late

Al día siguiente del despido de la panelista, su ex compañero de programa Sergio Rojas se tomó un momento para tomar el tema y donde quedó en evidencia que el despido fue por decisión de Fuenzalida:

—Sergio Rojas: Yo obviamente tengo que ser fiel a mis principios, yo entiendo que esta es una decisión que toma la plata ejecutiva del canal…

—Daniel Fuenzalida: No, no, no, no. La tomo yo, la tomo yo.

Después de esto, Rojas planteó que no compartía la decisión, que la consideraba “equívoca”. En el mismo diálogo, el “Huevo” le deseó éxito a la periodista.

“Me parece que es lo correcto, porque así fue. Está bien que lo haya asumido, aunque en un inicio había planteado que yo me iba por mis proyectos y evidentemente ante la presión de Sergio tuvo que reconocer que había sido una decisión de él”, reflexiona Cecilia Gutiérrez con el paso de los días.

La periodista ahora está preocupada de su futuro, de seguir con su programa en Instagram cada jueves. Primero, eso sí, tiene que aclarar las diferencias que tiene con su compañero Sergio Rojas, quien en redes sociales afirma que seguirá trabajando en el Primer Plano del Pueblo y que la salida de Cecilia “no tiene que ver con ser mujer”.

“Yo conté que tengo una conversación pendiente con él, que tenemos que solucionar, ver cómo sigue”, afirma la periodista.

Ahora su foco está en nuevos proyectos y el primero es este espacio en Instagram: “Hacerlo un poquito más profesionalizado, por decirlo de alguna forma, para que tenga más plataforma, para que pueda ser una plataforma más robusta para poder entregar los contenidos. Como que tengo hartos proyectos en torno al Primer Plano del Pueblo y ahora si ya no hay nada que me ligue a Daniel que era lo que más le molestaba”.