Mientras grababa un capítulo de la serie Better Call Saul, el actor Bob Odenkirk sufrió una descompensación que le provocó un desmayo en pleno set. Una situación que causó preocupación entre el equipo de AMC, colegas y seguidores.

El suceso ocurrido en Nuevo Mexico, obligó a su traslado a un hospital de Albuquerque sin detallarse sobre las causas de su desplome. Sin embargo, horas después sus representantes emitieron un comunicado que tranquilizó al mundo del espectáculo.

Según consignó el medio Variety, el actor se mantiene estable luego de haber sufrido un “incidente relacionado con el corazón”.

“Él y su familia desean expresar su gratitud por los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como por su elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado. A los Odenkirks también les gustaría agradecer a todos por la efusión de buenos deseos y pedir su privacidad en este momento mientras Bob trabaja en su recuperación”, añadió el escrito.

Por otro lado, el hijo del actor, Nate Odenkirk, utilizó su cuenta de Twitter para manifestar que “él va a estar bien”.

He's going to be okay.

— Nate Odenkirk (@birthdaynate) July 28, 2021